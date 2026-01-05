Ryanair ha raggiunto risultati significativi, con 200 milioni di passeggeri e un profitto di 1,9 miliardi di euro. La compagnia si distingue per un approccio trasparente, offrendo ai clienti una comunicazione diretta e sincera, in contrasto con le strategie più convenzionali basate su messaggi rassicuranti ma spesso fuorvianti. Questa filosofia ha contribuito a consolidare il suo successo nel mercato, dimostrando che la sincerità può rappresentare un valore duraturo.

Gli altri vendono una bugia confortevole. Ryanair vende una verità scomoda. E il mercato, alla lunga, paga di più per la verità. C'è un'azienda che chiama i propri clienti "idioti", risponde alle lamentele con meme, e ha costruito su questa premessa la più grande compagnia aerea d'Europa. Ryanair è la più grande compagnia aerea in Europa per numero di passeggeri, dimensione della flotta e numero di voli. Nel 202425 ha trasportato 200 milioni di passeggeri, un record per l'aviazione europea. Nell'anno fiscale 2024, ha registrato il più alto profitto netto della sua storia: 1,917 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pedocchi: "200 milioni di passeggeri, 1,9 miliardi di profitto. Ryanair ha costruito un impero dicendo la verità scomoda che gli altri nascondono"

