Pedocchi | 200 milioni di passeggeri 1,9 miliardi di profitto Ryanair ha costruito un impero dicendo la verità scomoda che gli altri nascondono
Ryanair ha raggiunto risultati significativi, con 200 milioni di passeggeri e un profitto di 1,9 miliardi di euro. La compagnia si distingue per un approccio trasparente, offrendo ai clienti una comunicazione diretta e sincera, in contrasto con le strategie più convenzionali basate su messaggi rassicuranti ma spesso fuorvianti. Questa filosofia ha contribuito a consolidare il suo successo nel mercato, dimostrando che la sincerità può rappresentare un valore duraturo.
Gli altri vendono una bugia confortevole. Ryanair vende una verità scomoda. E il mercato, alla lunga, paga di più per la verità. C'è un'azienda che chiama i propri clienti "idioti", risponde alle lamentele con meme, e ha costruito su questa premessa la più grande compagnia aerea d'Europa. Ryanair è la più grande compagnia aerea in Europa per numero di passeggeri, dimensione della flotta e numero di voli. Nel 202425 ha trasportato 200 milioni di passeggeri, un record per l'aviazione europea. Nell'anno fiscale 2024, ha registrato il più alto profitto netto della sua storia: 1,917 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
