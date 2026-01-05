Pazzini racconta l'Inter | Spesso scazzi in spogliatoio Il giorno prima si menavano poi giocavano

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampaolo Pazzini ricorda gli anni all'Inter dopo il Triplete, descrivendo un ambiente difficile e complesso. Secondo il suo racconto, spesso ci erano divergenze tra i giocatori, con momenti di tensione e confronti nello spogliatoio. Nonostante le difficoltà, la squadra riusciva comunque a scendere in campo con determinazione. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla vita di un gruppo sportivo in un periodo di grandi cambiamenti.

Giampaolo Pazzini racconta cosa accadeva nell'Inter post Triplete, dove lui approdò nel 2011: "Un gruppo complicato". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lamanna racconta cose fece Silvio Berlusconi nello spogliatoio del Monza: “E l’arbitro zitto”

Leggi anche: Simeone oggi sfida l’Inter con l’Atletico, da avversario ma non per sempre: “Un giorno l’allenerò”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

pazzini racconta inter spessoPazzini racconta l’Inter: “Spesso scazzi in spogliatoio. Il giorno prima si menavano, poi giocavano” - Giampaolo Pazzini racconta cosa accadeva nell'Inter post Triplete, dove lui approdò nel 2011: "Un gruppo complicato" ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.