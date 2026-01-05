Pazzini racconta l'Inter | Spesso scazzi in spogliatoio Il giorno prima si menavano poi giocavano

Giampaolo Pazzini ricorda gli anni all'Inter dopo il Triplete, descrivendo un ambiente difficile e complesso. Secondo il suo racconto, spesso ci erano divergenze tra i giocatori, con momenti di tensione e confronti nello spogliatoio. Nonostante le difficoltà, la squadra riusciva comunque a scendere in campo con determinazione. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla vita di un gruppo sportivo in un periodo di grandi cambiamenti.

