Pazzini racconta l'Inter | Spesso scazzi in spogliatoio Il giorno prima si menavano poi giocavano
Giampaolo Pazzini ricorda gli anni all'Inter dopo il Triplete, descrivendo un ambiente difficile e complesso. Secondo il suo racconto, spesso ci erano divergenze tra i giocatori, con momenti di tensione e confronti nello spogliatoio. Nonostante le difficoltà, la squadra riusciva comunque a scendere in campo con determinazione. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla vita di un gruppo sportivo in un periodo di grandi cambiamenti.
Giampaolo Pazzini racconta cosa accadeva nell'Inter post Triplete, dove lui approdò nel 2011: "Un gruppo complicato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lamanna racconta cose fece Silvio Berlusconi nello spogliatoio del Monza: “E l’arbitro zitto”
Leggi anche: Simeone oggi sfida l’Inter con l’Atletico, da avversario ma non per sempre: “Un giorno l’allenerò”
Pazzini racconta l’Inter: “Spesso scazzi in spogliatoio. Il giorno prima si menavano, poi giocavano” - Giampaolo Pazzini racconta cosa accadeva nell'Inter post Triplete, dove lui approdò nel 2011: "Un gruppo complicato" ... fanpage.it
@pazzini È STATO SCHIERATO A CENTROCAMPO! - Domani ore 14 su YouTube & Spotify #calcio #seriea #podcast #centrocampo #pazzini - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.