Pazzini e il segreto dell’Inter mondiale | Mentalità da campioni e allenamenti a 200 all’ora Maicon era…

In un’intervista al podcast Centrocampo, Pazzini racconta la sua esperienza con l’Inter, condividendo ricordi e riflessioni sui momenti vissuti in nerazzurro. Ha parlato della mentalità vincente del gruppo e degli allenamenti intensi, sottolineando l’importanza di prepararsi con dedizione. Tra i ricordi più significativi, il ruolo di Maicon e l’atmosfera che ha contribuito a fare dell’Inter una squadra di livello mondiale.

Giampaolo Pazzini torna a parlare della sua esperienza all'Inter, descrivendola come un momento di crescita professionale e umana senza precedenti. Ospite del podcast 'Centrocampo', il "Pazzo" ha ricordato l'impatto con un gruppo che aveva appena conquistato il Triplete e il Mondiale per Club. Un ambiente intriso di carisma dove l'eccellenza era la normalità: «Quando entri in quello spogliatoio, capisci perché hanno fatto determinate carriere. Non mi sentivo un campione al loro livello, ma viverlo ti porta ad alzare l'asticella ogni giorno.

