A Pavullo, un uomo di 41 anni è stato arrestato il 2 gennaio dai carabinieri con l’accusa di stalking nei confronti della ex convivente. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire tempestivamente, portando all’arresto in flagranza differita di reato. L’episodio evidenzia l’importanza della tutela delle persone vulnerabili e il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sul territorio.

Modena, 5 gennaio 2026 – Un uomo di 41 anni del posto è stato arrestato a Pavullo lo scorso 2 gennaio per stalking in flagranza differita di reato in seguito all’intervento dei carabinier i. È indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e del nuovo compagno della donna, oltre che del loro figlio minorenne. L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto dopo l’ennesima querela presentata dalla donna, che ha permesso di acquisire prove delle condotte persecutorie dell’uomo dallo scorso novembre, spiega la procura di Modena in una nota, attraverso i messaggi e le telefonate, da cui emergerebbero, sempre secondo gli inquirenti, anche minacce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pavullo, perseguita la ex convivente: scattano le manette per un 41enne

Leggi anche: Perseguita la sua ex, il nuovo compagno e il figlio di lei: arrestato 41enne a Pavullo

Leggi anche: Furto di materiale ferroso, scattano le manette per un 41enne sannita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pavullo, perseguita e minaccia la ex e il suo nuovo compagno: arrestato 41enne - La Nera: L’uomo era stato già condannato nel 2023 per maltrattamenti e a ottobre 2025 per minaccia a danno della stessa donna ... lapressa.it