Passaggio della Fiamma olimpica dopo Jesi è il turno di Senigallia

Il passaggio della Fiamma olimpica prosegue nelle Marche. Dopo Jesi, lunedì 5 gennaio 2025, la torcia dei Giochi Invernali di Milano-Cortina arriverà a Senigallia, toccando luoghi simbolo come la Rotonda a Mare e il lungomare. Un momento che unisce tradizione e sport, celebrando il percorso verso i prossimi eventi olimpici.

SENIGALLIA – Prosegue il viaggio della fiamma olimpica lungo le Marche. Dopo Jesi, oggi, lunedì 5 gennaio 2025, la torcia dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina farà tappa a Senigallia, dove la Rotonda a Mare e il lungomare segnano l’incontro tra architettura razionalista e paesaggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

