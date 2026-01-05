parte bene anche previtali gaudiano mattatore doha parla italiano

Previtali apre con successo la stagione, mentre Gaudiano si distingue a Doha, Qatar, ottenendo due vittorie e tre piazzamenti, tra cui un undicesimo posto nel GP

Emanuele Gaudiano mattatore a Doha, Qatar, con due vittorie e tre piazzamenti, il terzo dei quali nel GP, "quattro stelle", ossia undicesimo su 23 partenti, escluso dal barrage solo causa una banale toccata nel "base". Il primo score è arrivato subito nella giornata iniziale nella "Faults & Time" (h.1,45 m) in sella al fidato Vasco 118 (un nipote di Chacco Blue). Gaudiano ha conquistato il 2° posto senza penalità, preceduto solo sul cronometro dal fuoriclasse saudita Al Sharbatly (Boeckmans Lord Pezi Junior). Dalla stessa competizione è scaturito anche il sesto posto di Roberto Previtali su Chaquano Ps. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

