Parma Inter pronostico | 2 dell’Inter basso invoglia questa quota
L’Inter di Cristian Chivu si appresta a sfidare il Parma nella 19ª giornata di Serie A, in programma mercoledì. Dopo un inizio di stagione stabile, l’Inter punta a consolidare la propria posizione, affrontando un avversario che ha mostrato alcune difficoltà. Il pronostico favorisce una vittoria dell’Inter con quota 2, considerata un’opzione interessante per chi cerca una scommessa equilibrata e con buone possibilità di esito.
Parma Inter pronostico. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo già mercoledì, affrontando il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A valido per la 19ª giornata. Dopo il convincente 3-1 contro il Bologna, i nerazzurri cercano conferme in trasferta contro i ducali di Cuesta, reduci dal pareggio sul campo del Sassuolo. La classifica parla chiaro: la prima forza del campionato affronta la 15ª, con il Parma a 18 punti e a +6 sulle ultime tre della graduatoria. Il pronostico del match appare chiaro: l’ Inter è nettamente favorita, come confermano le quote dei principali operatori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Roma Inter pronostico: occhio a questa quota interessante
Leggi anche: Inter Bologna pronostico: nerazzurri favoriti ma occhio a questa quota
Segui Parma-Inter: dove vederla, formazioni e quote; Pronostico Parma-Fiorentina 27 dicembre 2025 Serie A; quote Sassuolo Parma: il pronostico sulla sfida del Mapei; Inter-Bologna (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico.
Serie A, il pronostico di Parma-Inter: Chivu vuole ingranare la sesta, occhio al Multigol 2-3 ospite - Inter a caccia della sesta vittoria consecutiva al Tardini per consolidare il primato nel turno infrasettimanale di Serie A. assopoker.com
Quote e pronostici Parma-Inter: minimo tre gol nel match - Partita ricca di spunti quella in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, dove andrà in scena Parma- passioneinter.com
Parma-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Mercoledì 7 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu farà visita al Parma di Carlos Cuesta. calciomercato.com
#SerieA, gli #arbitri della 19a giornata: Parma-Inter a Colombo x.com
UFFICIALE Parma-Inter, arbitra Colombo di Como, al Var La Penna. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.