Parma Inter Cuesta in difficoltà nello scegliere l’11 | nel weekend scontro salvezza con il Lecce

Il Parma si avvicina alla sfida contro l’Inter con alcune incertezze nella formazione, a causa del calendario intenso che richiede valutazioni attentive. La partita rappresenta un momento chiave per il club, che mira a ottenere punti importanti in vista dello scontro salvezza con il Lecce, programmato nel turno successivo. La scelta dei giocatori sarà fondamentale per affrontare al meglio entrambe le sfide.

Parma Inter. Il Parma si prepara ad affrontare l’ Inter con qualche dubbio di formazione: il calendario serrato mette in discussione alcune scelte dell’allenatore Cuesta, soprattutto in vista dello scontro salvezza con il Lecce previsto nel turno successivo. Tra i dubbi principali c’è Adrian Benedyczak, ancora alle prese con l’influenza: sebbene un recupero sia teoricamente possibile, il suo utilizzo appare al momento improbabile. Il reparto offensivo vedrà dunque una competizione serrata per le maglie da titolare alle spalle di Pellegrino. Almqvist, Ondrejka, Oristanio e Cutrone si contendono i due posti disponibili, con Cuesta che dovrà valutare non solo la forma fisica ma anche le caratteristiche tattiche di ciascun giocatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Numeri da salvezza: il Parma crede nel progetto Cuesta

Leggi anche: Gran colpo del Parma nello scontro salvezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Parma-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming) - L'Inter è pronta a scendere in campo nel turno infrasettimanale, valido per la 19a giornata di Serie A, contro il Parma di Cuesta. msn.com