Parigi paralizzata per la neve | Quasi 1000 km di inghorghi Traffico da incubo ma c’è chi scia a Montmartre – Foto e video

A Parigi, la neve ha provocato notevoli disagi nei trasporti, con quasi 1.000 km di ingorghi tra la città e l’Ile-de-France. Le abbondanti nevicate di lunedì, 5 gennaio, hanno paralizzato il traffico e creato disservizi diffusi. Nonostante le difficoltà, alcune immagini mostrano anche scene insolite, come persone che sciano a Montmartre. Un evento che ha colpito profondamente la capitale francese e i suoi abitanti.

Pesanti disagi nei trasporti dell' Ile-de-France, regione di Parigi, a causa delle abbondanti nevicate che stanno toccando oggi – lunedì, 5 gennaio – la capitale francese e il suo sconfinato hinterland. Secondo il sito di informazione stradale S ytadin, il totale degli ingorghi automobilistici ha raggiunto il livello record di oltre mille chilometri alle 17:40. La prefettura di polizia ha attivato il livello 3 del piano "Neige et Verglas" che vieta la circolazione ai veicoli di trasporto merci superiori alle 3,5 tonnellate sulle principali arterie della zona e limita la velocità ad 80 kmh per l'insieme degli utenti.

