Parigi paralizzata dalla neve | bus fermi tagliati treni e aerei 1000 chilometri di ingorghi nelle strade Ma a Montmartre si scia

A Parigi, il maltempo ha causato disagi diffusi: autobus bloccati, treni e aerei cancellati, e lunghe code sulle strade. Nonostante le difficoltà, a Montmartre si può ancora sciare, offrendo un'inaspettata opportunità di svago in una città normalmente associata all'arte e alla cultura. Il manto di neve, arrivato nel giorno del rientro dalle vacanze di Natale, ha trasformato temporaneamente il panorama urbano.

Parigi – Un manto bianco ha avvolto i Parigini di ritorno dalle vacanze di Natale nella giornata di lunedì 5 gennaio. Dal primo pomeriggio una fitta nevicata ha imbiancato la capitale: dal piazzale davanti a Notre-Dame al lungosenna, dalla tangenziale alla collina di Montmartre. Secondo Météo-France, il servizio meteorologico nazionale, sono caduti 4 centimetri di neve sulla capitale. Visitors walk in front of the Notre Dame Cathedral covered in snow, amid a snowfall, in Paris on January 5, 2026. (Photo by Eric BARADAT AFP) In questi rari episodi, il punto di ritrovo preferito di turisti e cittadini sono le scalinate di Montmartre, trasformate in una pista provvisoria per gli sciatori più temerari che non hanno ancora riposto gli sci in soffitta.

