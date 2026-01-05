Paravati il miracolo silenzioso della fede

Paravati, frazione di Mileto in Calabria, si distingue per il suo patrimonio storico e spirituale. Situato tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, questo luogo custodisce secoli di fede e tradizione, testimoniando un percorso di attenzione e perseveranza. La sua posizione strategica, vicino a importanti siti storici e marittimi, rende Paravati un simbolo di radicamento e continuità, riflettendo l’essenza di un passato che si manifesta nel presente.

di Vincenzo Varone * Paravati, frazione di Mileto, non è solo un paese. Paravati – a cavallo tra le province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria, a pochi passi dall'antica sede di Ruggero il Normanno, dalla millenaria Curia vescovile di Mileto, dal porto di Gioia Tauro e dall'azzurro mare dove una volta giungevano con fare maligno i turchi e non solo – è oggi l'anima pulsante di una storia antica ma non troppo, di un cammino affannoso, di più di una via rimasta miracolosamente tale e quale, quasi a volerci ricordare, con candido riflusso, chi veramente siamo e da dove veniamo. Una storia che ci consegna un vissuto vero e senza sconti.

