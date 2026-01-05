Parata di stelle alla Befana della Polizia | tanti artisti per donare felicità a tutti i bambini presenti

Il 6 gennaio 2026, presso il Teatro Chiesa Santa Rita a Roma, si terrà la tradizionale Festa della Befana della Polizia. L’evento, giunto alla sua 30ª edizione, vede la partecipazione di numerosi artisti che animeranno il pomeriggio, con l’obiettivo di regalare momenti di gioia ai bambini presenti. Un’occasione per celebrare l’impegno degli Operatori di Polizia e condividere un momento di convivialità e solidarietà con la comunità.

PARATA DI STELLE ALLA BEFANA DELLA POLIZIA: TANTI ARTISTI PER DONARE FELICITÀ A TUTTI I BAMBINI PRESENTI   Claudia Conte madrina d’eccezione del 30° anniversario degli Operatori di Polizia   L’evento si svolgerà a Roma, il 6 gennaio alle ore 17, presso il Teatro Chiesa di Santa Rita   ROMA – Nella suggestiva cornice del Teatro Chiesa Santa Rita, il 6 gennaio 2026 alle ore 17:00,  si terrà la tradizionale Festa della Befana della Polizia, un appuntamento molto atteso che quest’anno assume un valore ancora più significativo celebrando il 30° anniversario degli Operatori di Polizia, da sempre impegnati al servizio dei cittadini e in particolare dei più piccoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

