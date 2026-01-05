Papa Leone XIV indica 12 buoni propositi per vivere un anno davvero cristiano

Papa Leone XIV propone dodici buoni propositi per affrontare il nuovo anno con spirito cristiano. Questi suggerimenti offrono un percorso di crescita spirituale e di riflessione personale, aiutandoci a vivere con maggiore consapevolezza e rispetto dei valori evangelici. Seguendo i suoi consigli, possiamo affrontare il tempo presente con serenità e impegno, rinnovando il nostro impegno di fede e di solidarietà.

Papa Leone XIV ci viene in aiuto per porci degli obiettivi da perseguire in questo nuovo anno per crescere nella nostra vita spirituale. Come anche ha fatto più volte, e nel corso dei suoi anni di pontificato, il suo predecessore Francesco, anche Leone ha deciso di consegnare a tutti noi fedeli delle piccole chicche quanto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV indica 12 buoni propositi per vivere un anno davvero cristiano Leggi anche: Udienza Generale 26 novembre 2025, Papa Leone XIV: appello urgente a vivere e generare la vita Leggi anche: Omelia di Papa Leone XIV, messa in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali defunti nell’anno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Papa a Natale: in Ucraina si fermino le armi e si dialoghi; Davanti ai rischi di deriva e di paura, Papa Leone XIV indica la strada del coraggio; Papa Leone XIV e la sua lezione di Capodanno: «È tempo di bilanci ma la parola da seguire per il 2026 è rinascita»; Urbi et Orbi di Natale 2025, Papa Leone XIV: «Cristo nostra speranza rimane sempre con noi». Angelus 1° gennaio 2026, Papa Leone: disarmare i cuori per costruire la pace - Papa Leone XIV celebra Messa e Angelus nella solennità di Maria Madre di Dio e indica al mondo come affrontare il nuovo anno per avere pace. lalucedimaria.it

“Non si salva affilando le spade”. Papa Leone, il duro monito di Capodanno - «Il mondo non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo o eliminando i fratelli». thesocialpost.it

L’incontro di Papa Leone XIV con i rappresentanti dell’Anci - Stefano Stefanini NewTuscia – ROMA – Papa Leone ha ricevuto recentemente i rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Anci. newtuscia.it

Domani mattina alle 9.30 " #Papa Leone chiuderà la #PortaSanta della basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica italiana" e i fedeli. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella confere x.com

Papa Leone, intervenendo all’Angelus, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione in Venezuela, invitando tutte le parti a mettere al centro il bene del popolo venezuelano. Il Pontefice ha sottolineato la necessità di superare la violenza e di int - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.