Papa Leone XIV domani chiuderà la Porta Santa di San Pietro | sarà presente Mattarella
Domani Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa di San Pietro, con la presenza del Presidente Mattarella. Un anno segnato da momenti di spiritualità e solidarietà, senza trascurare le misure di sicurezza necessarie. Un evento che conclude un periodo importante per la comunità religiosa e per l’intera nazione, sottolineando il ruolo di fede e unità in tempi complessi.
Un anno complesso, colmo di spiritualità e vicinanza, che non ha deluso neanche sul tema della sicurezza. La città di Roma è riuscita a assicurare la tutela necessaria a tutti coloro che sono giunti nella Capitale nel corso di quest'anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
