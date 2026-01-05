Paolo Panaro a teatro con ' Letteratura' caustica pièce del drammaturgo austriaco Arthur Schnitzler

Poco conosciuta nel panorama teatrale italiano, «Letteratura» è una pièce in un atto dello scrittore e drammaturgo austriaco Arthur Schnitzler che torna oggi di grande attualità. Scritta alle soglie del Secolo breve, l’opera nasce come una satira tagliente contro il mondo culturale del tempo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

