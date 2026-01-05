paola pierri si aggiudica la tappa di matera del tour contest promuovi la tua musica

Paola Pierri, artista salentina di San Pietro Vernotico, si è aggiudicata la tappa di Matera del tour contest “Promuovi la tua musica” 2026. L’evento si è svolto nel pomeriggio presso Casa Cava, nel cuore dei Sassi, offrendo un contesto suggestivo per questa tappa del tour. La vittoria di Pierri rappresenta un importante riconoscimento nel percorso di promozione musicale, incentrato sulla valorizzazione di nuovi talenti.

foto di Fabio Cifa MATERA – È stata l’artista salentina Paola Pierri, originaria di San Pietro Vernotico (Brindisi), ad aggiudicarsi la tappa di Matera del tour contest “Promuovi la tua musica” 2026, andata in scena nel tardo pomeriggio nella suggestiva cornice di Casa Cava, nel cuore dei Sassi. Il progetto, ideato e prodotto da Fanya Di Croce, continua da anni a promuovere e valorizzare giovani talenti musicali provenienti da tutta Italia. Durante la manifestazione sono stati assegnati anche altri prestigiosi riconoscimenti: il Premio Compilation è stato conferito al cantautore Bacco, mentre il Premio Radio e Stampa è andato al cantautore padovano Niccolò Tnt. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

