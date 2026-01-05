Palma crollata a Nervi | Piciocchi Dalla giunta neanche un euro in più per la cura del verde

Il crollo di una palma a Nervi ha riacceso il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico in città. Piciocchi, assessore competente, ha sottolineato come la giunta non abbia stanziato fondi aggiuntivi per la cura delle piante, evidenziando una mancanza di interventi preventivi. La vicenda solleva questioni sulla gestione del patrimonio arboreo e sulla sicurezza nei quartieri genovesi.

Genova, palma infestata crolla a Nervi e sfiora passante. Salis: "Più risorse per interventi nella sicurezza" - La chioma di una palma infestata dal punteruolo rosso è crollata oggi pomeriggio a Genova Nervi. telenord.it

Genova Nervi, palma infestata da punteruolo rosso crolla e sfiora passante - La chioma di una palma infestata dal punteruolo rosso è crollata al suolo, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2026, a Genova Nervi. rainews.it

Palma crollata a Nervi, la sindaca Salis: «Task force Aster immediata e più risorse per la sicurezza del verde» genovaquotidiana.com/2026/01/04/pal… x.com

, . Aster: «La pianta presentava una grave infestazione interna. All’interno della testa della palma erano infatti presenti numerose larve, visibili anche a - facebook.com facebook

