L’Italia di pallamano si prepara per gli Europei 2026, con il raduno a Trieste e una partita amichevole contro la Romania prevista per il 6 gennaio alle 19. Andrea Parisini, capitano della squadra, ha dichiarato che il gruppo è motivato e pronto a confrontarsi con una delle avversarie più competitive del torneo. La sfida rappresenta un'importante occasione di verifica in vista della competizione continentale.

L’inizio degli Europei 2026 di pallamano è sempre più vicino per l’Italia, che in questi giorni è in raduno a Trieste per preparare l’appuntamento continentale e misurarsi in una sfida amichevole contro la Romania, in programma martedì 6 gennaio dalle ore 19.00 al Pala Chiarbola. Complessivamente sono 20 i giocatori a disposizione del DT Bob Hanning, che sta affinando e valutando la condizione dei suoi. Fra i selezionati c’è anche il capitano, quell’ Andrea Parisin i che alle pagine del sito federale della FIGH si è così espresso. “Siamo molto contenti – ha affermato il pivot – che sia arrivato il momento di ritrovarci, lo stavamo aspettando con grande impazienza e ora aspettiamo in misura ancora maggiore il 16 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Andrea Parisini verso gli Europei 2026: “Siamo molto carichi. Pronti a testarci con la Romania”

