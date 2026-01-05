Palermo | morta a 95 anni la sorella di Giovanni Falcone Aveva fatto nascere la Fondazione intitolata al magistrato

Anna Falcone, sorella di Giovanni Falcone, è deceduta a Palermo all’età di 95 anni. Nel corso della sua vita, ha contribuito a far nascere la Fondazione dedicata al magistrato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e per chi ha seguito con rispetto e attenzione la vicenda del giudice antimafia.

PALERMO – E' morta oggi, 5 gennaio 2026, a Palermo, a 95 anni, Anna Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio del 1992.Anna aveva scelto di stare dietro le quinte, pur lavorando, insieme alla sorella Maria, alla creazione della fondazione intitolata al giudice e credendo fermamente nell'importanza di tener viva .

