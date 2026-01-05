Palazzo sprofonda a Bagnoli i residenti evacuati | Lasciati soli per 48 ore |VIDEO

A Bagnoli, un palazzo in via Silio Italico è sprofondato a causa di una perdita della rete idrica che ha creato un vuoto sotto l’edificio. I residenti sono stati evacuati e rimangono fuori casa da oltre 48 ore. Questo episodio, senza collegamenti con il bradisismo, evidenzia le conseguenze di problemi infrastrutturali e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza.

Stavolta il bradisismo non c'entra. Dietro lo sprofondamento del portone di un palazzo in via Silio Italico, a Bagnoli, c'è una perdita della rete idrica che ha scavato un solco nel sottosuolo. Sabato mattina, 3 gennaio, il cancello è stato divorato dalla voragine che si è aperta. "Ci hanno.

Crollo palazzina a Bagnoli, la rabbia dei residenti: “Denunciavamo da anni, ma mai ascoltati” - Un primo crollo è avvenuto nel giorno di Natale, mentre alle prime luci dell'alba di stamattina il secondo, al passaggio della Cumana e che ha comportato la chiusura della strada. internapoli.it

Napoli, sprofonda la strada a Bagnoli: tre famiglie evacuate da una palazzina - Uno sprofondamento stradale si è verificato ieri sera in via Silio Italico a Bagnoli. msn.com

