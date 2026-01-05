Palazzo Bo | dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo

Scopri la storia di Palazzo Bo, uno dei simboli più rappresentativi dell’Università di Padova. Con oltre 800 anni di tradizione, questo complesso architettonico ha ospitato il celebre teatro anatomico e, in epoca rinascimentale, la cattedra di Galileo. Padovanità propone una visita guidata per conoscere le tappe fondamentali di questo luogo di grande valore storico e culturale, esempio di lunga tradizione accademica.

Padovanità propone per gli oltre 800 anni di gloriosa storia del nostro amato ateneo questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, e sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi di fabbrica. Il primo si.

