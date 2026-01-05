Pagelle Inter Bologna i voti ai protagonisti della sfida per la 18a giornata di Serie A in campo a San Siro

Le pagelle di Inter Bologna analizzano le prestazioni dei giocatori protagonisti della sfida di San Siro, valida per la 18ª giornata di Serie A. In questa partita, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria per 3-1 sui felsinei, evidenziando le caratteristiche e le performance di ciascun elemento in campo. Di seguito, i voti e le analisi dettagliate dei protagonisti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro.

Inter Bologna, le pagelle da San Siro: i voti e le analisi dei protagonisti della 18ª giornata di Serie A Si chiude Inter?Bologna con il successo dei nerazzurri per 3?1 nella sfida valida per la 18ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo a San Siro. Inter . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Inter Bologna, i voti ai protagonisti della sfida per la 18a giornata di Serie A in campo a San Siro Leggi anche: Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A Leggi anche: Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di San Siro valida per la quattordicesima giornata di Serie A Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna-Sassuolo 1-1, pagelle e tabellino: Fabbian non basta, Muharemovic ferma ancora Italiano; Pagelle Atalanta-Inter: Lautaro totem (7,5), elettrochoc Esposito (7), Thuram compiaciuto (5,5); Le pagelle di Atalanta-Roma 1-0: Scalvini decisivo, deludono Dybala e Soulé; Djimsiti sbaglia, Lautaro no: l'Inter vince 1-0 contro l'Atalanta. Pagelle Inter Bologna, i voti ai protagonisti della sfida per la 18a giornata di Serie A in campo a San Siro - Inter Bologna, le pagelle da San Siro: i voti e le analisi dei protagonisti della 18ª giornata di Serie A Si chiude Inter-Bologna con il successo dei nerazzurri per 3-1 nella sfida valida per la 18ª ... calcionews24.com

Zielinski e la ThuLa stendono il Bologna: l'Inter vince 3-1 e si riprende la vetta - I voti Fantacalcio, la cronaca, il tabellino e i marcatori della partita Inter- fantacalcio.it

Inter-Bologna, le pagelle di CM: Lautaro non si ferma più, Thuram scatenato. Lucumí fuori fase - 1 in favore dei nerazzurri, questi i voti di calciomercato. msn.com

#InterU23- #Novara, le #pagelle: Re Cecconi migliore in campo, lampi di Kamaté nella ripresa x.com

#AtalantaInter 0-1: Terzo tempo e pagelle. Inoltre abbiamo ripercorso tutto il 2025 dell'#Inter e scelto cosa augurare per il 2026 a dirigenti, allenatore, squadra e tifosi. Non perdere l'ultima puntata dell'anno su #InterFanTV: - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.