Padula 56mila euro per nuove imprese e artigiani

Il Comune di Padula ha stanziato oltre 56.000 euro per sostenere nuove imprese, artigiani e attività agricole. L'obiettivo è favorire il rilancio economico locale e contrastare lo spopolamento, offrendo contributi per l'apertura o l'ampliamento di attività commerciali. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto economico del territorio, promuovendo opportunità di sviluppo e crescita sostenibile per la comunità.

