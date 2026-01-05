Padula 56mila euro per nuove imprese e artigiani
Il Comune di Padula ha stanziato oltre 56.000 euro per sostenere nuove imprese, artigiani e attività agricole. L'obiettivo è favorire il rilancio economico locale e contrastare lo spopolamento, offrendo contributi per l'apertura o l'ampliamento di attività commerciali. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto economico del territorio, promuovendo opportunità di sviluppo e crescita sostenibile per la comunità.
Oltre 56mila euro per il rilancio del tessuto economico locale e il contrasto allo spopolamento. È la cifra messa a bando dal Comune di Padula per sostenere l'apertura o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e agricole. L'iniziativa rientra nel Fondo di sostegno ai Comuni marginali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
