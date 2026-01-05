Padova si accende nel weekend | teatro grandi mostre cinema e sapori dal mondo

Da padovaoggi.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana a Padova e provincia si svolgono numerosi eventi culturali e di intrattenimento, tra teatro, mostre, cinema e specialità gastronomiche internazionali. Un’occasione per scoprire nuove esposizioni, spettacoli e sapori senza allontanarsi dalla città. Per consultare l’elenco completo di tutte le iniziative, cliccate qui e pianificate il vostro weekend con semplicità.

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 9 GENNAIOTutti gli eventi di SABATO 10 GENNAIOTutti gli eventi di DOMENICA 11 GENNAIO? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

padova si accende nel weekend teatro grandi mostre cinema e sapori dal mondo

© Padovaoggi.it - Padova si accende nel weekend: teatro, grandi mostre, cinema e sapori dal mondo

Leggi anche: Padova accende i riflettori sul cinema indipendente: arriva “Take Talk #1”

Leggi anche: Degustazioni di formaggi, film gratis al cinema e il teatro a bordo del treno storico: cosa fare nel weekend

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Weekend, cosa fare in Veneto: Joan Thiele a Treviso, la danza di Summertime Choir a Padova e tanti eventi di Natale - Sabato e domenica Kazuki Yamada sarà alla Fenice di Venezia per la prima volta alla testa ... corrieredelveneto.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.