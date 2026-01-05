Paderno attiva il Piano Freddo una tenda per i senza dimora a Palazzolo | attese 4 persone
A Paderno Dugnano è stato attivato il Piano Freddo, con l’allestimento di una tenda riscaldata nel portico del palazzo Vismara, di fronte alla stazione ferroviaria. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Croce Rossa, mira a offrire un punto di accoglienza temporanea per le persone senza dimora, con una previsione di quattro persone da assistere. Questo intervento contribuisce a garantire maggiore sicurezza durante le temperature più rigide.
Scatta anche a Paderno Dugnano il Piano Freddo. L’Amministrazione Comunale insieme al comitato padernese della Croce Rossa sta allestendo una tenda riscaldata nel portico del palazzo Vismara proprio di fronte alla stazione ferroviaria. A Paderno si attiva il Piano Freddo: una tenda per i senzatetto di Palazzolo Con le temperature prossime allo zero per tutto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
