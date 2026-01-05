Ospedale di Salerno scala antincendio in condizioni critiche

L’ospedale di Salerno ha segnalato condizioni critiche della scala antincendio, mettendo in evidenza la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza di pazienti e personale. La questione solleva l’importanza di controlli periodici e manutenzione delle strutture di emergenza negli edifici sanitari, per prevenire rischi e assicurare un ambiente sicuro in ogni situazione.

La sicurezza delle strutture sanitarie torna al centro del dibattito pubblico dopo una segnalazione che riguarda l' ospedale di Salerno. A destare preoccupazione è lo stato di una scala antincendio esterna, interessata – secondo quanto denunciato – da un evidente deterioramento strutturale e dalla caduta di calcinacci. A sollevare il caso è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, che chiede interventi immediati per garantire l'incolumità di pazienti, operatori sanitari e cittadini. Una criticità che riguarda la sicurezza. La scala in questione rappresenta un elemento essenziale dei sistemi di emergenza dell'ospedale.

