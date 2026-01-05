L’Ospedale del Valdarno registra un aumento dei nati nel primo mese del 2026, segnando un’inversione di tendenza rispetto all’anno passato. Nonostante un bilancio finale leggermente sotto le aspettative, i primi dati indicano una ripresa demografica in zona. Questa tendenza potrebbe rappresentare un segnale di stabilità per il territorio e per le strutture sanitarie locali.

Arezzo, 05 gennaio 2026 – Il bilancio dell’anno appena concluso si è attestato leggermente al di sotto delle aspettative, ma l’inizio del nuovo anno lascia intravedere segnali decisamente positivi. A sottolinearlo è Filippo Francalanci, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, che evidenzia come i primi giorni di gennaio siano stati caratterizzati da un numero significativo di nascite. A soli cinque giorni dall’inizio dell’anno, nel reparto si sono già registrati quindici parti, tra cui anche un parto gemellare, un dato che il direttore definisce senza esitazioni come un vero e proprio “inizio con il botto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale del Valdarno. Boom di nuovi nati

