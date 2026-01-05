Ospedale del Valdarno Boom di nuovi nati
L’Ospedale del Valdarno registra un aumento dei nati nel primo mese del 2026, segnando un’inversione di tendenza rispetto all’anno passato. Nonostante un bilancio finale leggermente sotto le aspettative, i primi dati indicano una ripresa demografica in zona. Questa tendenza potrebbe rappresentare un segnale di stabilità per il territorio e per le strutture sanitarie locali.
Arezzo, 05 gennaio 2026 – Il bilancio dell’anno appena concluso si è attestato leggermente al di sotto delle aspettative, ma l’inizio del nuovo anno lascia intravedere segnali decisamente positivi. A sottolinearlo è Filippo Francalanci, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, che evidenzia come i primi giorni di gennaio siano stati caratterizzati da un numero significativo di nascite. A soli cinque giorni dall’inizio dell’anno, nel reparto si sono già registrati quindici parti, tra cui anche un parto gemellare, un dato che il direttore definisce senza esitazioni come un vero e proprio “inizio con il botto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Bavette fatte a mano in dono ai nuovi nati nel Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale di San Severo
Leggi anche: Cura palliativa. Mostra all'ospedale del Valdarno
E’ “baby boom” negli ospedali di Arezzo e Valdarno - Donato, in una sola mattinata, tra le 6,30 e le 13,30 sono nati ben 12 bambini a fronte di una media- quotidianosanita.it
Ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno: il Presidente Giani inaugura la nuova ala del Pronto soccorso - Una nuova ala del Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, dedicata ai pazienti a media intensità, è stata inaugurata oggi dal Presidente della Regione Toscana Eugenio ... lanazione.it
Ospedale San Bassiano: weekend record con 10 nuovi nati - Boom di bebè a Bassano: all'Ospedale San Bassiano le nascite sono in forte crescita. vicenzareport.it
Sospetta intossicazione da monossido, un morto nell’Aretino Un uomo di 67 anni è morto stanotte all’ospedale della Gruccia, nel Valdarno aretino. Il sospetto è che si sia trattato di una intossicazione da monossido di carbonio, ma le indagini sono in cors - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.