Osimhen e Lookman litigano in campo poi il bomber chiede il cambio | È un gioco di squadra

Osimhen e Lookman litigano in campo poi il bomber chiede il cambio

Durante il secondo tempo della partita tra Nigeria e Mozambico, Victor Osimhen e Ademola Lookman sono stati protagonisti di un acceso diverbio sul campo. In seguito, il bomber nigeriano ha chiesto il cambio, sottolineando l'importanza del rispetto e della collaborazione all’interno della squadra. L’episodio evidenzia le tensioni che possono emergere durante le competizioni sportive e la necessità di mantenere il rispetto reciproco.

Coppa d'Africa, Osimhen litiga con Lookman sul 3-0 in Nigeria-Mozambico: cos'è successo - Partita senza storia, quella tra Nigeria e Mozambico nell'ambito degli ottavi di finale di Coppa d'Africa: le Super Eagles hanno vinto 4- msn.com

Osimhen e Lookman litigano in Nigeria-Mozambico di Coppa d'Africa: cosa è successo - Nonostante la partita dominata e gli assist che l'atalantino ha fornito all'ex Napoli, quest'ultimo ha perso la pazienza col compagno prima di chiedere — polemico — la sostituzione ... corriere.it

An roki Eric Chelle ya ajiye Victor Osimhen, Ademola Lookman da wasu 'yan wasa 2 a benci a wasansu da Uganda - Duba batun yiwuwar dakatar da su a sashen sharhi. Hoto: @NGSuperEagles (X) - facebook.com facebook

Ma che spettacolo ci stanno regalando #Osimhen e Lookman in Nigeria-Tunisia Victor Osimhen non ci pensa due volte a ricambiare il favore ad #Ademola Lookman: ecco il 3-0 della Nigeria! #sportitalia #lookman x.com

