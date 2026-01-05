Osimhen e Lookman litigano in campo poi il bomber chiede il cambio | È un gioco di squadra
Durante il secondo tempo della partita tra Nigeria e Mozambico, Victor Osimhen e Ademola Lookman sono stati protagonisti di un acceso diverbio sul campo. In seguito, il bomber nigeriano ha chiesto il cambio, sottolineando l'importanza del rispetto e della collaborazione all’interno della squadra. L’episodio evidenzia le tensioni che possono emergere durante le competizioni sportive e la necessità di mantenere il rispetto reciproco.
Nel secondo tempo di Nigeria-Mozambico hanno litigato pesantemente Victor Osimhen e Ademola Lookman. Parole di fuoco tra i due. Poco dopo Osimhen è stato sostituito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
