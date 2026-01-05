Oscar 2026 | l' Italia esclusa dalla shortlist per le nomination come Miglior Film Internazionale
L'Academy ha annunciato i 15 film internazionali che possono essere votati per le nomination agli Oscar 2026, escludendo l’Italia e il suo film Familia. La selezione rappresenta un passaggio importante nel percorso verso le nominations ufficiali, lasciando i partecipanti e il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi. La decisione riflette le scelte della giuria e le dinamiche del settore cinematografico internazionale.
L'Academy ha annunciato i 15 film che potranno essere votati per ottenere una candidatura e Familia non è presente nella lista. L'Academy ha svelato la shortlist per la categoria Miglior Film Internazionale e l'Italia, che era in corsa con Familia diretto da Francesco Costabile, non è presente tra i 15 titoli. Le nomination di questa edizione verranno annunciati il 22 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione della 98esima edizione dei premi si svolgerà nella serata del 15 marzo. I 15 titoli della shortlist della categoria Miglior Film Internazionale La shortlist composta da 15 film, annunciata oggi, è stata stilata in base ai voti dei membri dell'Academy appartenenti a tutte le categorie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
