Ortona assalto a portavalori su A14 con fumogeni auto incendiate e chiodi cassaforte aperta con ordigno esplosivo | bottino da €400mila – VIDEO
A Ortona, un assalto a un portavalori sull’A14 ha coinvolto l’uso di fumogeni, chiodi e auto incendiate. I malviventi hanno aperto la cassaforte con un ordigno esplosivo, portando via circa 400mila euro. Durante l’attacco, sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco, creando un intervento complesso e pericoloso. La vicenda evidenzia le modalità violente adottate in questo episodio di cronaca.
Per fermare il mezzo blindato, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco, disseminando la carreggiata di chiodi e utilizzando fumogeni. Sul manto stradale sarebbero stati inoltre dati alle fiamme almeno un paio di veicoli, creando una situazione di grave pericolo per gli automobilisti in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
