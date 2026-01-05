Oroscopo della settimana | 5-11 gennaio 2026

Ecco l'introduzione rivista secondo le tue indicazioni: Benvenuti all’oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026. In questo inizio di anno, le stelle offrono spunti e indicazioni utili per affrontare i giorni a venire. Un momento per riflettere sulle energie in gioco e orientarsi tra imprevisti e opportunità, con un’attenzione particolare alle sfide quotidiane e alle piccole decisioni che influenzano il vostro cammino.

Benvenuti nella prima settimana astrale del 2026, cari lettori cosmici! Mentre voi state ancora cercando di capire dove avete messo i buoni propositi del nuovo anno (probabilmente accanto alle chiavi che non trovate da giorni), le stelle hanno già preparato un programma ricco di sorprese, imprevisti e occasioni per procrastinare in modo produttivo. Questa settimana l’universo decide di svegliarsi dal torpore post-festivo con un’energia particolare: Mercurio ci invita a comunicare (traduzione: litigi evitabili e messaggi ambigui), Venere spruzza romanticismo qua e là come se fosse glitter a Capodanno, mentre Marte ci spinge all’azione con l’entusiasmo di chi ha bevuto troppi caffè. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

