Ore di apprensione | ritrovato il 16enne di Latina scomparso

Dopo ore di preoccupazione, Riccardo S., il ragazzo di 16 anni di Latina scomparso domenica 4 gennaio, è stato ritrovato. La sua assenza aveva suscitato apprensione tra familiari e amici, ma fortunatamente si è conclusa con un esito positivo. La notizia rassicura quanti avevano seguito con attenzione questa vicenda.

Sono state ore di apprensione per le sorti di un ragazzo di 16 anni, di Latina, Riccardo S., che da ieri sera, domenica 4 gennaio, aveva fatto perdere le tracce e che nella giornata di oggi è stato ritrovato. Dal capoluogo era partito per raggiungere la Capitale, dicendo che si trovava in. Poco fa, però, è arrivata la notizia tanto attesa: Riccardo è stato ritrovato alla stazione Termini.

Riccardo Segala è stato ritrovato e sta bene - È stato ritrovato e sta bene Riccardo Segala, il 16enne di Latina che risultava scomparso da ieri notte. radioluna.it

