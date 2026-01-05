Ore decisive in casa Inter Chivu attende un regalo dal mercato | occhio allo scambio

In casa Inter, l'attenzione si concentra sui prossimi impegni di campionato, ma anche sulle possibili novità di mercato. Dopo la recente vittoria, la squadra si prepara alle sfide contro Parma e Napoli, mentre Chivu aspetta aggiornamenti riguardo a un possibile scambio. La società monitora attentamente le opportunità per rinforzare la rosa, mantenendo un approccio equilibrato e ponderato in vista delle prossime settimane.

In casa Inter dopo la vittoria e alla vigilia degli impegni contro Parma e Napoli si pensa anche al calciomercato. Bella vittoria dell'Inter di Cristian Chivu che sfata il tabù Bologna e mantiene la vetta della classifica della serie A. Successo importante ed i nerazzurri rispondono a Milan e Napoli in una lotta per il

