Ora i lupi tornano alle porte delle città
I lupi tornano alle porte delle città: un richiamo alla forza e alla tradizione. I tifosi della Roma, con l’esclamazione
"Forza Roma Forza lupi so' finiti i tempi cupi", è l'incitazione dei tifosi della Roma: squadra di calcio col simbolo dell'animale che avrebbe a.
Tempo di lupi. Simili agli esseri umani e loro rivali per eccellenza, ora tornano alle porte delle città. Un’antica ambiguità, tra fiabe e mitologia. L'articolo di Maurizio Stefanini è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook
