Operativo il piano neve i fiocchi imbiancano il Carso
Il 5 gennaio 2026, una nevicata ha interessato il Carso, attivando il piano neve del Comune. Sono state effettuate le prime operazioni di salatura sia sulle strade comunali che su quelle gestite dall’Edr. Autostrade Alto Adriatico ha incrementato la sorveglianza, con particolare attenzione alle zone dell’altipiano carsico, per garantire la sicurezza e la mobilità dei residenti.
Con la nevicata di oggi, 5 gennaio 2026, è partito il piano neve del Comune, con una prima salatura delle strade, sia comunali che in capo all'Edr, e anche Autostrade Alto Adriatico ha alzato l’attenzione, specialmente sull’altipiano carsico. Un Carso imbiancato dai fiocchi che da questa mattina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: La Lombardia si sveglia con la neve: i primi fiocchi di stagione imbiancano le montagne di Lecco, Como, Bergamo e Brescia
Leggi anche: "Fiocchi attesi a bassa quota", il Piano neve raddoppia
Gruppo FS, RFI: operativo su tutta la rete ferroviaria nazionale il Piano Neve e Gelo - Misure preventive, coordinamento operativo e informazione ai passeggeri per garantire sicurezza e continuità del servizio in caso di neve e gelo ... affaritaliani.it
RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo - È attivo su tutta l’infrastruttura il Piano Neve e Gelo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria ... msn.com
RFI: operativo il piano neve e gelo su tutta la rete ferroviaria - Piano neve e gelo operativo su tutta la linea ferroviaria dal 5 gennaio 2026. trasporti-italia.com
Ferrovie: Operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo x.com
Monfalcone pronta alla neve: Piano Neve in stand-by ma operativo -> https://www.nordest24.it/piano-neve-2026-monfalcone - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.