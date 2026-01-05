Operativo il piano neve i fiocchi imbiancano il Carso

Il 5 gennaio 2026, una nevicata ha interessato il Carso, attivando il piano neve del Comune. Sono state effettuate le prime operazioni di salatura sia sulle strade comunali che su quelle gestite dall’Edr. Autostrade Alto Adriatico ha incrementato la sorveglianza, con particolare attenzione alle zone dell’altipiano carsico, per garantire la sicurezza e la mobilità dei residenti.

RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo - È attivo su tutta l’infrastruttura il Piano Neve e Gelo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria ... msn.com

RFI: operativo il piano neve e gelo su tutta la rete ferroviaria - Piano neve e gelo operativo su tutta la linea ferroviaria dal 5 gennaio 2026. trasporti-italia.com

Ferrovie: Operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo x.com

Monfalcone pronta alla neve: Piano Neve in stand-by ma operativo -> https://www.nordest24.it/piano-neve-2026-monfalcone - facebook.com facebook

