Ondata di freddo in Alto Adige -20 gradi in val di Vizze

Da imolaoggi.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l’Alto Adige ha sperimentato le temperature più rigide della stagione, con -20°C a San Giacomo in val di Vizze e -19°C a Sesto Pusteria. Questa ondata di freddo intenso ha interessato la regione, evidenziando le condizioni climatiche tipiche del periodo invernale. È importante monitorare le previsioni per garantire sicurezza e prepararsi adeguatamente alle basse temperature.

L'Alto Adige ha registrato la notte più fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e -19 gradi a Sesto Pusteria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

