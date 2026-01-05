Ondata di freddo in Alto Adige -20 gradi in val di Vizze

Nella notte, l’Alto Adige ha sperimentato le temperature più rigide della stagione, con -20°C a San Giacomo in val di Vizze e -19°C a Sesto Pusteria. Questa ondata di freddo intenso ha interessato la regione, evidenziando le condizioni climatiche tipiche del periodo invernale. È importante monitorare le previsioni per garantire sicurezza e prepararsi adeguatamente alle basse temperature.

L'Alto Adige ha registrato la notte più fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e -19 gradi a Sesto Pusteria.

Freddo intenso. Bozen Solidale: "Offrire ripari a tutti prima che sia tardi" - L'associazione benefica critica le scelte delle istituzioni provinciali e comunali che - rainews.it

PROSEGUE L'ONDATA DI FREDDO CON GELO NOTTURNO MA TEMPO IN PREVALENZA STABILE E SOLEGGIATO Una massa d'aria artica interessa buona parte dell'Europa centro/settentrionale interessando anche la nostra regione, dove si stanno già re - facebook.com facebook

TOSCANA - Ondata di freddo su tutta la Toscana, ecco la “top ten” delle temperature più basse: c’è anche Gaiole in Chianti. In territorio gaiolese registrata una minima di -6,9°C, la sesta più bassa a livello regionale. x.com

