Omicidio in zona stazione a Bologna capotreno di 34 anni ucciso a coltellate | assassino in fuga

Nella zona della stazione di Bologna, un capotreno di 34 anni è stato vittima di un omicidio con un coltellata. Le autorità stanno ancora cercando di identificare e rintracciare l’autore del gesto, che si è dato alla fuga. La dinamica e le motivazioni dell’accaduto sono al momento oggetto di indagini.

Un capotreno di 34 anni è stato ucciso con una coltellata nei pressi della stazione di Bologna. Ancora nessuna indicazione su chi sia il responsabile dell'omicidio, fuggito. La polizia analizzerà le immagini della videosorveglianza. Il 34enne lavorava per Trenitalia, e si trovava in una zona non accessibile ai viaggiatori quando è stato colpito.

Capotreno 34enne trovato morto in zona stazione a Bologna: “Ucciso a coltellate” - Il corpo del 34enne è stato trovato nel piazzale Ovest della stazione. ilfattoquotidiano.it

Bologna, capotreno ucciso nei pressi della stazione: l'assassino è in fuga - Tragedia nei pressi della stazione a Bologna: capotreno di 34 anni ucciso mentre si dirigeva al parcheggio dipendenti. notizie.it

