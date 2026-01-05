Omicidio in zona stazione a Bologna accoltellato a morte un dipendente di Trenitalia

Nella zona della stazione di Bologna, il 5 gennaio 2026, si è verificato un omicidio. Un uomo di 34 anni, dipendente di Trenitalia, è stato colpito a morte con un coltello intorno alle 18. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’episodio e sulle circostanze che hanno portato a questo grave fatto di cronaca.

Bologna, 5 gennaio 2026 - Omicidio in zona stazione a Bologna. E' morto un ragazzo di 34 anni, cittadino italiano, raggiunto da un fendente mortale intorno alle 18.30. Il giovane era un dipendente di Trenitalia e stava raggiungendo a piedi il parcheggio riservato agli operatori dello scalo, su viale Pietramellara. Ancora non è chiaro chi lo abbia colpito con un'arma da taglio a morte. Su questo è già al lavoro la polizia, che ha già richiesto le immagini delle videocamere dell'area. I sanitari del 118 sono corsi sul posto, ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare: il dipendente ferroviario è stato trovato in un lago di sangue.

