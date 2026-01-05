Omicidio in zona stazione a Bologna accoltellato a morte capotreno di Trenitalia L’assassino in fuga

A Bologna, vicino alla stazione, si è verificato un grave episodio di violenza che ha causato la morte di un giovane di 34 anni, cittadino italiano. L’uomo è stato colpito da un'arma da taglio intorno alle 18 e l’autore dell’aggressione si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i dettagli dell’accaduto e rintracciare il responsabile.

Bologna, 5 gennaio 2026 - Omicidio in zona stazione a Bologna. E' morto un ragazzo di 34 anni, cittadino italiano, raggiunto da un fendente mortale intorno alle 18.30. Il giovane era un dipendente di Trenitalia e stava raggiungendo a piedi il parcheggio riservato agli operatori dello scalo, su viale Pietramellara. Ancora non è chiaro chi lo abbia colpito con un'arma da taglio a morte. Su questo è già al lavoro la polizia, che ha già richiesto le immagini delle videocamere dell'area. Chi era Giovanni Tamburi, il ragazzo dolce e pronto ad aiutare tutti: “Buono e gentile, amava la musica e le moto” Il dipendente ferroviario trovato in un lago di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

