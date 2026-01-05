Omicidio Canepari | nessuna denuncia di minaccia ai danni della figlia nei mesi scorsi
Secondo quanto comunicato dalla Procura, nei mesi precedenti l'omicidio Canepari non risultano interventi delle forze dell’ordine riguardo a minacce rivolte dalla persona coinvolta alla propria figlia. Questa informazione chiarisce che, almeno in quel periodo, non sono state segnalate situazioni di rischio o comportamenti violenti nei confronti della vittima, contribuendo a fare luce sui fatti e sul contesto dell’accaduto.
Stando a quanto conferma la Procura, nei mesi scorsi antecedenti al delitto, non risulta nessun intervento da parte delle forze dell'ordine in merito a una presunta minaccia da parte del padre verso la vittima.Tragedia a Castelnuovo Rangone: padre 89enne uccide la figlia con un martelloResta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Omicidio in famiglia, Canepari era seguito da un centro di salute mentale - Arrestato, è piantonato all'ospedale di Baggiovara ... rainews.it
Eros Canepari uccide la figlia Monica a martellate: «In casa c'era anche la moglie». L'allarme della vicina dopo le urla della vittima - Domenica 4 gennaio 2026, Eros Canepari, 89 anni, ha ucciso la figlia Monica, 63enne, colpendola ripetutamente con un corpo contundente ... msn.com
L'aggiornamento Eros Canepari è stato trasferito dall'ospedale di Baggiovara al carcere di Sant'Anna per l'omicidio della figlia Monica, 63 anni - facebook.com facebook
