Omicidio Aurora Livoli Velazco aveva già aggredito due volte prima di lei | le mani al collo poi la violenza

Le indagini sull’omicidio di Aurora Livoli, 18 anni di Fondi trovata morta a Milano, evidenziano un precedente di aggressioni da parte di Velazco, che avrebbe già aggredito altre donne. Le forze dell’ordine segnalano una possibile escalation di violenze, ponendo l’attenzione sulla pericolosità dell’individuo. La vicenda solleva questioni sulla prevenzione e sulla tutela delle vittime di comportamenti violenti.

Per il presunto assassino di Aurora Livoli, la 18enne di Fondi trovata morta a Milano la scorsa settimana, i precedenti presenti negli archivi delle forze dell’ordine delineerebbero il profilo di un aggressore seriale di donne e suggerirebbero, secondo gli inquirenti, una progressiva escalation di violenze culminata nel tragico epilogo di fine novembre. Un elemento ricorrente emergerebbe in almeno due episodi: la stretta al collo, utilizzata per stordire le vittime e annullarne la resistenza. Sarebbe la stessa modalità con cui il 57enne peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco avrebbe aggredito una connazionale di 19 anni, identificata come E. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

