Omicidio Aurora Livoli l'incontro con Velazco sulla banchina della metro dove aveva appena aggredito una donna

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, è sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli. L’uomo è stato visto incontrarsi con la vittima sulla banchina della metro di Milano, poco dopo aver aggredito un’altra giovane. L’indagine si concentra sugli eventi di quella giornata, per chiarire i motivi del gesto e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57enne accusato dell'omicidio di Aurora Livoli, ha incontrato la vittima sulla stessa banchina della metro di Milano dove poco prima aveva aggredito un'altra 19enne. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

