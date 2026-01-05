Omicidio Aurora Livoli l'incontro con Velazco sulla banchina della metro dove aveva appena aggredito una donna

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, è sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli. L’uomo è stato visto incontrarsi con la vittima sulla banchina della metro di Milano, poco dopo aver aggredito un’altra giovane. L’indagine si concentra sugli eventi di quella giornata, per chiarire i motivi del gesto e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, chi è Gabriel Valdez Velazco sospettato di omicidio: i dettagli inquietanti - Tragedia a Milano: la 19enne Aurora Livoli trovata morta, fermato il sospettato con precedenti penali. notizie.it

AURORA LIVOLI Omicidio di Aurora Livoli: il peruviano coinvolto aveva precedenti per aggressioni sessuali - Nel 2019, i carabinieri lo arrestarono a Milano in via Padova mentre stava violentando una connazionale: fu condannato a nove anni ... statoquotidiano.it

Per la morte di Aurora Livoli è accusato di omicidio volontario un uomo di 57 anni con cittadinanza peruviana, Emilio Gabriel Valdez Velazco. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire di questa vicenda, abbiamo messo in ordine quello che si sa fin qui: x.com

Per la morte di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile di un palazzo nella zona nordest di Milano, è accusato di omicidio volontario un uomo di 57 anni con cittadinanza peruviana, Emilio Gabriel Valdez Velazco. Ci sono ancora molti aspetti da chia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.