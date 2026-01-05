L’Oltretorrente si trova ancora una volta escluso dalle principali iniziative natalizie e di Capodanno, lasciando questa parte della città ai margini delle celebrazioni. Questa situazione evidenzia una distanza tra le diverse zone e le opportunità di partecipazione agli eventi cittadini, sollevando interrogativi sulle modalità di coinvolgimento e rappresentanza delle diverse comunità nel calendario delle festività.

«Ancora una volta l’Oltretorrente è stato lasciato ai margini delle iniziative natalizie e di Capodanno. Un’esclusione che non è solo simbolica, ma che pesa sulla vita sociale, sulla sicurezza e sull’economia del quartiere». Così Emanuele Rastelli, presidente dell’associazione L’Oltretorrente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Oltretorrente escluso dalle feste"

Leggi anche: "Natale e Capodanno, l'Oltretorrente escluso da ogni iniziativa, scelta grave e offensiva"

Leggi anche: Juventus: Tudor escluso dalle riunioni di mercato, Spalletti è coinvolto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Oltretorrente escluso dalle feste; Natale e Capodanno, l'Oltretorrente escluso da ogni iniziativa, scelta grave e offensiva; Viabilità e sicurezza al Pablo, Forza Italia: Servono interventi urgenti.

Servizi ordinari e straordinari nell’ultima settimana tra San Leonardo, Oltretorrente e centro storico. Recuperata un’auto rubata, sequestrata droga nei parchi e adottate numerose misure di prevenzione - facebook.com facebook