Oltre la partitura | il nuovo seminario gratuito per rinnovare la didattica musicale

Il seminario gratuito online di Trinity College London, “Oltre la partitura”, propone strategie per aggiornare la didattica musicale. Attraverso approfondimenti pratici, si esplorano metodi per formare studenti competenti, adattabili e preparati alle sfide del panorama musicale contemporaneo. Un’occasione per insegnanti e appassionati di riflettere su approcci innovativi e migliorare l’efficacia dell’insegnamento musicale nel contesto attuale.

Come preparare studenti capaci, versatili e pronti ad affrontare le sfide musicali del XXI secolo? Una possibile risposta arriva dal nuovo seminario gratuito online di Trinity College London "Oltre la partitura: sviluppare le competenze musicali al passo con i tempi". Il seminario si svolge in due giornate, il 14 e il 16 Gennaio 2026, dalle .

