oltre il buio della notte

Vincenzo Calafiore 05 Gennaio 2026 “ . .. i sognatori sono come le stelle non li vedi, ma ci sono sempre! “ Vincenzo Calafiore Gli occhi di un sognatore possono anche ferirti, guardandoti, tanto sono veri! In loro è molto forte l’appartenenza alla forte razza dei sogni, di essere parte di un mondo che non necessariamente appartiene a questo mondo, nel quale loro da estranei che sono devono giustificare la loro presenza, il loro passarci. Li incontri raramente, sono come le stelle non li vedi, ma ci sono sempre; non parlano, ma se ne stanno seduti sulla spiaggia, vicino a una barca bruciata da troppo mare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

