Olly re del 2025 | suoi l’album e il singolo più venduti dell’anno

Nel 2025, Olly si distingue come l’artista più venduto in Italia, grazie all’album e al singolo che hanno dominato le classifiche annuali. Campione in carica del Festival di Sanremo, ha consolidato la propria posizione nel panorama musicale nazionale, risultando il protagonista indiscusso delle preferenze degli ascoltatori nel periodo compreso tra dicembre 2024 e dicembre 2025. La sua presenza nelle classifiche testimonia il forte impatto della sua produzione artistica in questo anno.

Olly è il re del 2025. Il campione in carica del Festival di Sanremo ha infatti conquistato il primo posto nelle classifiche annuali Top of the Music by Fimi-Niq, relative al periodo compreso fra il 27 dicembre 2024 e il Natale 2025, le uniche onnicomprensive di tutti i canali vendita e ascolto. Il suo Tutta vita è l’album più venduto davanti a Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva e a Dio lo sa di Geolier. Non è tutto, perché il cantautore genovese ha trionfato anche tra i singoli con Balorda nostalgia, il brano che gli ha permesso di conquistare l’Ariston: battuti La cura per me di Giorgia e Incoscienti giovani di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

