Olimpiadi Milano-Cortina stretta antimafia sui cantieri | 56 interdittive nel 2025

A poco più di un mese dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, il governo intensifica le misure di contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2025 sono state emesse 56 interdittive nei cantieri, a conferma dell’impegno a garantire un’evento sicuro e trasparente. La stretta antimafia mira a prevenire infiltrazioni e a tutelare la regolarità dei lavori, contribuendo al successo delle Olimpiadi e alla valorizzazione del territorio.

A poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, mentre i cantieri accelerano per rispettare le scadenze, lo Stato rafforza la linea della prevenzione antimafia. Negli ultimi giorni sono state adottate otto nuove interdittive nei confronti di imprese che avevano.

