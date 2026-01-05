Olimpiadi invernali 14 tedofori pronti alla staffetta | il momento clou a mezzogiorno in piazza Saffi

Domani, martedì 6 gennaio, a Forlì si svolgerà la staffetta della Fiamma olimpica dei Giochi invernali 2026, con 14 tedofori coinvolti. A partire dalle 11:30, lungo il percorso nel centro cittadino, i portatori si alterneranno ogni 200 metri per portare avanti il simbolo dei prossimi Giochi. L’evento rappresenta il momento centrale di questa fase preparatoria, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di condivisione e partecipazione.

Sono 14 i tedofori che domani mattina, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 11:30, si daranno il cambio ogni 200 metri nel tragitto forlivese della Fiamma olimpica dei giochi invernali 2026. Il primo gruppo, in partenza dallo stadio "Tullo Morgagni" verso Piazzale della Vittoria, sarà.

