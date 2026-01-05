Olimpia, ci pensa Brooks. Che brividi contro Udine.

L'Olimpia Milano supera Udine grazie a una tripla decisiva di Armoni Brooks allo scadere, portando a casa una vittoria importante in casa. La partita ha visto una prestazione equilibrata da entrambe le squadre, con i milanesi che hanno trovato nel finale la spinta decisiva. Un risultato che rafforza la posizione in campionato e offre nuove motivazioni per le prossime sfide.

Con una tripla allo scadere di Armoni Brooks (nella foto) l’Olimpia Milano scaccia via i brutti pensieri e vince la sfida casalinga contro Udine. Un 85-84 che mantiene coach Peppe Poeta imbattuto in Italia con la quinta vittoria consecutiva. In realtà quello che succede negli ultimi 8“ è davvero da impazzire: LeDay segna da 3 e porta i milanesi a +1 (82-81), Alibegovic si invola in attacco e, marcato, segna da 3, a 2“ dal termine (82-84). Sembra finita, ma Brooks regala il suo primo “buzzer beater“ italiano con la maglia dell’Olimpia per la vittoria finale: "Sono orgoglioso che il coach e i compagni si siano fidati di me e sono contento di aver reso tutti felici". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

