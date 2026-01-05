Ogni promessa è debito: trama, cast e streaming. Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,30 in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli su Rai 1 va in onda Ogni promessa è debito, l’opera teatrale con protagonista Vincenzo Salemme. Una serata che celebra la forza del racconto dal vivo e il legame profondo tra palcoscenico e telespettatori, grazie all’estro creativo e lo stile inconfondibile dell’attore, drammaturgo e regista partenopeo che, da cinquant’anni, scrive, dirige e interpreta le proprie commedie, mantenendo vivo un modello di teatro popolare e d’autore raro nel panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: La promessa arriva in prima serata: tutto quello che devi sapere

Leggi anche: L'annuncio delle nozze è arrivato via social, con le foto degli anelli di fidanzamento e la promessa di dirsi sì nel 2026. Tutto quello che c'è da sapere

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme | quando in tv la nuova commedia teatrale; Vincenzo Salemme in diretta su Rai1 Ogni promessa è debito; Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 1 con Ogni promessa è debito.

Ogni promessa è debito, Vincenzo Salemme riporta il teatro in diretta su Rai 1: trama e cast della commedia - Vincenzo Salemme festeggia i 50 anni di carriera riportando, in diretta su Rai 1, il teatro. maridacaterini.it